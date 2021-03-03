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وزير خارجية الأردن يدعو إلى عمل جماعي لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:35 م
أيمن الصفدي ، وزير
أيمن الصفدي ، وزير خارجية الأردن
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ندى رأفت

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إنه "يجب أن يكون صوتنا قويا، وفعلنا مستداما لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم بها، بتوجيه ومتابعة من الواصي عليها، وهو الملك عبد الله الثاني بن الحُسين، كما أنه لا بد من العمل الجماعي لحشد المجتمع الدولي لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي".

 

وأضاف أيمن الصفدي، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أنه يجب دعم وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي ضرورة تكثيف الجهود لتلبيتها.


وتابع وزير خارجية الأردن: "إن التحرك العربي لإسناد الأشقاء وحماية السلام، هو ضرورة عاجلة"، معقبًا: "نريد السلام العاجل، ونعمل من أجله، ونؤكد أن الاحتلال والقهر والحرمان، لا يصنعون سلامًا، ولا ينهون صراعًا، لذلك يجب أن ينتهي الاحتلال، وينتهي القهر، وينتهي الحرمان لتنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار والإنجاز الذي تستحقه شعوبها".


وأكد  "الصفدي" أنه يجب وضع برنامج عمل لتحديد خطوات عملية في مواجهة التحديات المشتركة، ليكون منطلقًا لمشروع عربي مؤثر، لإدارة قضايانا وحماية مصالحنا، بعد أن عبأ غيرنا الفراغ الذي أملاه غيرنا بعد غيابنا.

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