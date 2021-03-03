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وزير خارجية السعودية يعلن عن منحة مالية لدعم اقتصاد الشعب اليمنى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:28 م
وزير خارجية السعودية
وزير خارجية السعودية
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شيرين عادل
وجه الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية، التهنئة إلى السفير سامح شكرى على نجاحه في رئاسة الدورة 154 لمجلس وزراء الخارجية العرب، مهنئا وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على توليه إدارة الدورة الحالية للمجلس. 
 
وأشار  "  بن فرحان " في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، إلى تواصل جهود المملكة لرفع المعاناة عن الشعب اليمنى ودعم اقتصاده حيث قدمت السعودية مبادرات لدعم الاقتصاد اليمنى وكان آخرها تقديم 430 مليون دولار لدعم المجهود الانسانى في عام 2021 .  

وأكد على وقوف المملكة العربية السعودية بجانب الشعب الفلسطينى ودعمها لكافة الجهود الرامية للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية  ، منوهأ إلى أن السلام يجب أن يكون خيارأ استراتيجيأ يضمن استقرار المنطقة، داعيا المجتمع الدولى للمزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التى تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 . 

وشدد على رفض السعودية لجميع ممارسات الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفسطينى وأراضيه المحتلة وتدعم الحلول السلمية والوصول لاتفاق عادل ، بالإضافة لدعم الحلول السلمية والوصول لاتفاق عادل وملزم بشأن ملئ سد المهضة بما يحقق مصالح كافة الأطراف.

وأشار إلى أن السعودية تدعو إلى أهمية العمل المشترك لمواجهة الإرهاب والتطرف والتهديدات التى تقوم بها إيران  بتجاوزاتها المستمرة لتهديد أمن دولنا .
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