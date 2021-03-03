استمرار تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح حفاظا على البيئة وصحة الإنسان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحصول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.

ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلي انه تنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية وحفاظا على انتاجية محصول القمح قامت الإدارات الزراعية بديرب نجم واولاد صقر وصان الحجر ومنيا القمح بتكثيف أعمال صيانه محصول القمح من خلال وضع المبيدات اللازمة ببؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر بعيدا عن الكتل السكنية ,مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافه التدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد أثناء العمل من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال.

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اضاف وكيل وزراعة الزراعة استمرار أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة لما تمثله من خطورة على المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح بإعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية الشتوية التي تميز محافظة الشرقية بالإضافة الي حدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهميه الدورالذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام والذي يُعد واجهه حضارية للمحافظة ويعبرعن رغبتها فى تحقيق التواصل المستمر بين الدولة و المواطنين فضلًا عن دوره الفعال فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون.

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبيه إحتياجاتهم فى صوره سياسات وبرامج قابله للتنفيذ.

كما شدد محافظ الشرقية على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أى مواطن لديوان عام المحافظة دون إرتداء الكمامة فضلًا عن إتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.