نائب بالشيوخ عن زيارة السيسي للسودان :رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر القومي

قال النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، إن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي للسودان السبت المقبل، دليل على قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك بعد أمن قومي مع السودان، حيث إن أمن واستقرار السودان يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.









وأكد " جاد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان هذه الزيارة بمثابة دليل قاطع ورسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر القومي، قائلًا:" رسالة لها بعد قوي على المستويين السياسي والاقتصادي"، لافتًا إلى أهمية وضرورة أن يعي العالم أجمع دور مصر السياسي والاستراتيجي القوي بالنسبة للعالم.





وتابع عضو مجلس الشيوخ حديثه قائلا: " أن القيادة السياسية كانت ولا زالت تولى اهتماما كبيرا بمتابعة قضية سد النهضة عن كثب، وستتصدر هذه القضية رأس قائمة القضايا المطروحة خلال هذه الزيارة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاخري ، والمتعلقة بشئون التجارة والصناعة المتبادلة بين مصر والسودان.