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لو مصاب بكورونا.. 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك وأسرتك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:00 م
علاج مصاب كورونا
علاج مصاب كورونا
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نهى هجرس
أصيب العديد من الأشخاص بـ فيروس كورونا، ولكن البعض لا يعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع العزل المنزلي عند الإصابة بفيروس كورونا لحمايتك، وحماية أسرتك بشكل كامل .


ولذلك نقدم لك أهم الخطوات الواجب اتباعها عند الإصابة بـ فيروس كورونا، والبقاء في المنزل..


-البقاء في المنزل باستثناء الخروج للحصول على الرعاية الطبية.


-لا تذهب إلى العمل أو المناطق العامة.


-تجنب استخدام المواصلات العامة أو سيارات الأجرة قدر الإمكان.


-افصل نفسك عن الآخرين


- يجب عليك البقاء في غرفة بعيدًا عن الأشخاص الآخرين في منزلك، واستخدم دورة مياه منفصلة إذا كان ذلك ممكنًا.


-عدم الاختلاط بالحيوانات الأليفة.


-ارتداء قناع الوجه (الكمامة) عند الخروج من المنزل للضرورة (على سبيل المثال الذهاب للمستشفى) أو عندما تكون حول أشخاص آخرين يجب عليك ارتداء قناع الوجه (الكمامة).


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