لو مصاب بكورونا.. 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك وأسرتك

أصيب العديد من الأشخاص بـ فيروس كورونا ، ولكن البعض لا يعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع العزل المنزلي عند الإصابة بفيروس كورونا لحمايتك، وحماية أسرتك بشكل كامل .









ولذلك نقدم لك أهم الخطوات الواجب اتباعها عند الإصابة بـ فيروس كورونا ، والبقاء في المنزل..









-البقاء في المنزل باستثناء الخروج للحصول على الرعاية الطبية.









-لا تذهب إلى العمل أو المناطق العامة.









-تجنب استخدام المواصلات العامة أو سيارات الأجرة قدر الإمكان.









-افصل نفسك عن الآخرين









- يجب عليك البقاء في غرفة بعيدًا عن الأشخاص الآخرين في منزلك، واستخدم دورة مياه منفصلة إذا كان ذلك ممكنًا.









-عدم الاختلاط بالحيوانات الأليفة.









-ارتداء قناع الوجه (الكمامة) عند الخروج من المنزل للضرورة (على سبيل المثال الذهاب للمستشفى) أو عندما تكون حول أشخاص آخرين يجب عليك ارتداء قناع الوجه (الكمامة).







