لو مصاب بكورونا.. 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك وأسرتك

أصيب العديد من الأشخاص بـ فيروس كورونا، ولكن البعض لا يعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع العزل المنزلي عند الإصابة بفيروس كورونا لحمايتك، وحماية أسرتك بشكل كامل .
ولذلك نقدم لك أهم الخطوات الواجب اتباعها عند الإصابة بـ فيروس كورونا، والبقاء في المنزل..
-البقاء في المنزل باستثناء الخروج للحصول على الرعاية الطبية.
-لا تذهب إلى العمل أو المناطق العامة.
-تجنب استخدام المواصلات العامة أو سيارات الأجرة قدر الإمكان.
-افصل نفسك عن الآخرين
- يجب عليك البقاء في غرفة بعيدًا عن الأشخاص الآخرين في منزلك، واستخدم دورة مياه منفصلة إذا كان ذلك ممكنًا.
-عدم الاختلاط بالحيوانات الأليفة.
-ارتداء قناع الوجه (الكمامة) عند الخروج من المنزل للضرورة (على سبيل المثال الذهاب للمستشفى) أو عندما تكون حول أشخاص آخرين يجب عليك ارتداء قناع الوجه (الكمامة).