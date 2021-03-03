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وزير خارجيبة لبنان: مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت يؤكد على ضرورة تكاتف دولنا العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:08 م
وزير الخارجية اللبنانى
وزير الخارجية اللبنانى ، شريل وهبه
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ريهام فيكتور
وجه وزير الخارجية اللبنانى ، شريل وهبه ، الشكر لوزير خارجية مصر العربية سامح شكرى على جهودة أثناء تولى الدورة السابقة ، مؤكدا على انتماء لبنان للدولة العربية كافة .

واضاف شريل وهبه ، خلال كلمته المذاعة بمؤتمر اليوم ، أن لبنان تنتمى لجامعة الدول العربية من خلال الدعم والتضامن المتواصلين فى اعقاب انفجار مرفق بيروت العام الماضى.

واشار إلى أن مواجهة تداعيات الانفجار والتخفيف من هذه الكارثة على اللبنانيين عبر عن اهمية التكاتف بين دولنا العربية فى مواجهة التحديات الفردية والمشتركة .

وتابع وزير الخارجية اللبنانى ، أن مواجهه التحديات تضع ضمن إطار العمل العربى المشترك الذى يبقى بمثابة الطمأنينة لنا جميعًا ، كما أننا مجتمعين للتباحث عن أهمية القضية العربية والفلسطينية .
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