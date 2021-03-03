قرعة علنية لتسليم مشروع الـ50 منزلا للمتضررين في الوادي الجديد

أجرت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، قرعة علنية لتحديد المنتفعين من مشروع المنازل الريفية بمنطقة أرض الملك" بالمركز.





أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، أن القرعة جرت لتحديد المنتفعين من مشروع الـ 50 منزلًا ريفيًا بمنطقة " أرض الملك"، وجرى اختيار 50 منتفعًا بالقرعة العلنية منهم 20 منزلًا لأهالي قرية "جدة" المتضررين من حشرة النمل الأبيض، و20 آخرين مع أرض زراعية فقط لباقي المركز.

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وأضاف كمال، أنه جرى اختيار 20 منتفعًا احتياطيًا لتخلف بعض المواطنين عن الاستلام، و30 منتفًعا لباقي المنازل مع الأرض الزراعية.





أعلنت منطقة الوعظ والإعلام الديني التابعة للأزهر الشريف في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن بدء تفعيل وحدة " لم الشمل" لحماية الأسرة المصرية.





أكد الدكتور عمر عبد الكريم، مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، أن تفعيل الوحدة يأتي انطلاقا من واقع مسئولية الأزهر الشريف، تجاه المجتمع والعمل على حل المشكلات الاجتماعية لمواجهة انتشار ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري، لحماية الأسرة الواحاتية بالمحافظة.





أضاف عمر، أن منطقة الوعظ بالوادي الجديد، بدأت في تفعيل دور وحدة لم الشمل ووسائل التواصل بالوحدة، وطريقة التقدم بطلب إليها، وفقًا لما أعلنه الأزهر الشريف على موقعه الرسمي.





أوضح عمر، أن الوحدة تهدف إلى عدة أهداف وهي حماية الأسرة من خطر التفكك، إزالة الخلافات بين المتنازعين، الحد من ظاهرة الطلاق التي باتت تهدد أمن الأسرة والمجتمع المصري، نشر توعية مجتمعية وأسرية صحيحة، تأهيل المقبلين على الزواج، تقسيم المواريث، وإنهاء النزاعات المترتبة على الاختلاف حولها، المساهمة في إيصال الحقوق لأهلها، وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، من خلال تحديد أسبابها، واقتراح حلول لها.