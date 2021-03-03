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محافظات

ضبط 83 توك توك مخالف بمدينة الزقازيق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:38 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف ورئاسة مركز الزقازيق وحيي أول وثان باستمرار تكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

 

كما شدد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

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وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ أوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل لجان بالتنسيق مع الجهات المعنية لشن حملات مرورية علي شوارع مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 83  توك توك مخالف وتم التحفظ عليهم لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مشيرًا الي إستمرار اللجان في عملها لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون علي المخالفين .

هذا ويهيب محافظ الشرقية بالمواطنين عدم إستخدام التوك توك كوسيلة انتقال داخل المدينة لما يسببه من اعتراض حركة المارة وتعطيل حركة المرور، مؤكدًا علي ضرورة إلتزام سائقي التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح حفاظا على البيئة وصحة الإنسان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحصول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.

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