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فن

مع هاني سلامة..درة تروج لمسلسلها الجديد "بين السماء والأرض" في رمضان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:01 م
درة و هاني سلامة
درة و هاني سلامة
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ندى فكري
نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها  علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت درة في الصورة مع الفنان هاني سلامة و علقت قائلة :" قريبا..قصة #عُلا و #حميد في #بين_السماء_والأرض #رمضان2021 #هاني_سلامة #درة #كواليس " 

وتعود درة  لاستكمال تصوير فيلمها الجديد  "الكاهن".

فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

المسلسل يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.
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