ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر تتأهل إلى نهائي كأس العالم للرماية خرطوش للتراب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:00 م
نهائي كأس العالم
نهائي كأس العالم للرماية
Advertisements
ريهام بكير
تأهل الفريق المصري المكون من البطلين أحمد زاهر وماجي العشماوي إلى نهائي منافسات الزوجي المختلط تراب، ضمن بطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس الحالي.


وتأهل اللاعبان المصريان بعد أن أتيا في المركز الثاني ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأربعة مراكز الأولي، بعد أن حققا 138 نقطة من ثلاث جولات.


وكان يتنافس في الزوجي المختلط 16 فريقا من مصر وروسيا وكازاخستان والمغرب وبولندا والهند وسلوفاكيا.


وشاركت مصر بفريقين خلال منافسات اليوم يتألف الفريق الأول من عبد العزيز محيلبة وسهر طلعت والفريق الثاني أحمد زاهر وماجي العشماوي.


الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الرماية يعلن قائمة مصر المشاركة في كأس العالم

منتخب مصر للرماية يواصل استعداداته لكأس العالم

بحضور وزير الشباب والرياضة.. ملخص منافسات اليوم الأول لكأس العالم للرماية | شاهد

ختام مسابقات اسكيت سيدات فردي في ثاني أيام كأس العالم للرماية

ختام مسابقات اسكيت سيدات فردي في ثاني أيام كأس العالم للرماية

انطلاق مسابقات المختلط في بطولة كأس العالم للرماية

ترشيحاتنا

رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يصل مطار القاهرة

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سهير رمزي

مصطفى محمد يقود جالاتا سراي أمام فريق جيرالدو وبادجي في الدوري التركي

سوء تفاهم كارثي.. بيراميدز يكشف موقفه من أزمة المسحات الطبية بين الاندية واتحاد الكرة

أحمد فهمي يعود إلى مصر بعد الاطمئنان على عملية المريء.. خاص

مكافأة ثالث المونديال.. الأهلي يتسلم 2.5 مليون دولار من فيفا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور