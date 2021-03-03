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حوادث

انقلاب تانك سيارة ربع نقل محمل بمواد كيماوية بالمنصورة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:03 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من ازالة  كميات من المواد الكيماوية من منزل كوبرى جامعة المنصورة عقب انقلاب تانك من اعلى سياره ربع نقل على نزلة الكوبرى عقب اصطدام قائدها بالبلدورات .

وكان اخطارا قد ورد ليرية امن الدقهلية   يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من ادارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط تانك من سيارة ربع نقل بمنزل كوبري الجامعة العلوي دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية والمرور الى مكان البلاغ والفحص تبين انه حال سير السيارة رقم " ع م ۰۹۱۳۱ - ربع نقل " قيادة  محمود علي الشحات الكحلاوي 19 عاما سائق ومقيم قرية " المنشأة الجديدة " دائرة مركز المحلة الكبري  بالغربية " باتجاه سندوب " وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده مما ادى الى صطدامه بالبلدور  و سقوط تانك محمل اعلى السيارة ارضا .

ونجم عن ذلك  تغريغ حمولته ارضا والذي تبين انها مادة كيماوية خاصة بالنظافة " فلاش " حوالي " ۱۰۰۰ لتر" ولم ينجم عن ذلك ثمة اصابات او تلفيات وبسوال قائد السيارة  اید مضمون الفحص ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

و تم عمل كردون أمني وتحويل الطريق بمعرفه ضباط ادارة المرور لتسيير الحركة المرورية  وتعاملت قوات الحماية المدنية بالموقع وتم ازالة اثار المادة المشار اليها وتم اعادة الحركة المرورية لطبيعتها واستغرق ذلك مدة عشر دقائق تقريبا ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۲۷۷۱ إدارى مركز شرطة المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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