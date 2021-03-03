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أخبار العالم

دعوة عاجلة من أمير الكويت.. ما الأمر؟

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:52 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الكويتية اليوم الأربعاء تفاصيل الدعوة العاجلة التي صدرت من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ودعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى التوحد لتحقيق الإصلاح وحماية المال العام.

وهنأ أمير الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة صباح خالد الحمد الصباح، التي تضم 15 وزيرا.

وقال أمير الكويت في تغريدات عدة نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، “"يسرني أن أهنئكم بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة واختياركم أعضاء بها، داعيا الله سبحانه أن يعينكم على حمل الأمانة الوطنية الكبيرة التي كلفتم بها، معربا في هذا المقام عن بالغ شكري للأخوة الوزراء السابقين متمنيا لهم التوفيق".

وسجل الشيخ الصباح الثناء والتقدير للشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ما يبذله من جهود كبيرة، وشد على يديه لمضاعفة الجهود والتفاني في أداء الواجب الوطني.

وقال أمير الكويت: "أمامكم مسؤوليات جسام لا سيما في هذه المرحلة الهامة، وإنني على يقين أنكم بعون الله قادرون على مواجهتها والانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق ما ينشده أبناء شعبنا الوفي من آمال وطموحات تنموية على كافة الأصعدة".

وشدد أمير الكويت على دعوة السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى التعاون البناء متسلحين في ذلك بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية.


وأدت حكومة كويتية جديدة اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أن استقالت الحكومة السابقة في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة.
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