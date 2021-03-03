زراعة 254011 فدانا من القمح في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، عن زراعة ٢٥٤٠١١ فدانًا من القمح حتى الآن من المستهدف زراعته بالمحافظة، فيما بلغت إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل ما يزيد عن ٣٥٩١٠٠ وإجمالي المساحة المزروعة بالخضر بلغت ٨٢٦٧٠ أما مساحة البساتين فبلغت ٦٧٠١٧ وبهذا يبلغ الإجمالي العام ٥٠٨٧٨٧.





وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم إن منطقة شرق العوينات احتلت المرتبة الأولى في المساحات المنزرعة بالقمح وبلغت ١٢٦١٣٥ فدانًا، موضحا أن المساحات المنزرعة شهدت زيادة في محصول القمح وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج، كما أنّ هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح وتكليفات الإدارات الزراعية بالمتابعة الدورية.





وأشار مجد، إلى إلى أنّه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشكيل لجان متابعة دورية من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.





من جانب اخر أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة الوادي الجديد، إعداد دراسة فنية للاستفادة من مياه الصرف الصحي ومعالجته في قرى المحافظة المدرجة ببرنامج "حياة كريمة".





وأكد المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين ب، في بيان ، اليوم الأربعاء، أن النقابة أعدت دراسة علمية شاملة في معالجة مياه الصرف الصحي بأحدث الطرق والوسائل في القرى الصغيرة لتقديمها للواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لدراسة تنفيذها في القرى المدرجة في مشروع تنمية الريف المصري حياة كريمة بالمحافظة، والتي بلغ عددها في المرحلة الأولى 25 قرية بمركز الفرافرة.





وقال ربوح، إن الدراسة تتضمن طرق الاستفادة من مياه الصرف المعالج، بهدف استخدامها في مجال زراعة النخيل والأشجار المثمرة وغيرها.

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