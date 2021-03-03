ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زراعة 254011 فدانا من القمح في الوادي الجديد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:53 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن زراعة ٢٥٤٠١١ فدانًا من القمح حتى الآن من المستهدف زراعته بالمحافظة، فيما بلغت إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل ما يزيد عن ٣٥٩١٠٠ وإجمالي المساحة المزروعة بالخضر بلغت ٨٢٦٧٠ أما مساحة البساتين فبلغت ٦٧٠١٧ وبهذا يبلغ الإجمالي العام ٥٠٨٧٨٧.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم إن منطقة شرق العوينات احتلت المرتبة الأولى في المساحات المنزرعة بالقمح وبلغت ١٢٦١٣٥ فدانًا، موضحا أن المساحات المنزرعة شهدت زيادة في محصول القمح وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج، كما أنّ هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح وتكليفات الإدارات الزراعية بالمتابعة الدورية.

وأشار مجد، إلى إلى أنّه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشكيل لجان متابعة دورية من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

من جانب اخر أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة الوادي الجديد، إعداد دراسة فنية للاستفادة من مياه الصرف الصحي ومعالجته في قرى المحافظة المدرجة ببرنامج "حياة كريمة".

وأكد المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين ب، في بيان، اليوم الأربعاء، أن النقابة أعدت دراسة علمية شاملة في معالجة مياه الصرف الصحي بأحدث الطرق والوسائل في القرى الصغيرة لتقديمها للواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لدراسة تنفيذها في القرى المدرجة في مشروع تنمية الريف المصري حياة كريمة بالمحافظة، والتي بلغ عددها في المرحلة الأولى 25 قرية بمركز الفرافرة.

وقال ربوح، إن الدراسة تتضمن طرق الاستفادة من مياه الصرف المعالج، بهدف استخدامها في مجال زراعة النخيل والأشجار المثمرة وغيرها.
اقرا ايضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الفلاحين: مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح

زراعة 292 ألف فدان محاصيل شتوية في الوادى الجديد

اقتصاد سوريا| الزراعة السورية: تنفيذ 93% من خطة القمح والمحصول بحالة جيدة

زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بالإسماعيلية

الحكومة تكشف عن المساحات المزروعة بالقمح

الزراعة: 3 ملايين و418 ألف فدان المساحة المزروعة بالقمح

ترشيحاتنا

قطر تخصص منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لـ دولة عربية

شاهد.. انهيار خالد يوسف أثناء تشييع جنازة شقيقه في القليوبية

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سهير رمزي

موقف إنسانى للراحلة أحلام الجريتلى ... تفاصيل

بـ الحجاب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. تعرف على علاقة السمع بأمراض القلب.. وأغرب المعلومات لـ حاسة السمع

تغيير إطارات فورد F-150 خارج التوكيل يلغي ضمانها

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام