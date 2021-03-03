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برلمان

رئيس محلية البرلمان:ما تشهده مصر من مشروعات قومية بمثابة إنجاز حقيقى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:59 م
النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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ماجدة بدوي
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما تشهده مصر من مشروعات قومية يعد بمثابة إنجاز حقيقي، قائلًا : " ما يحدث من مشاريع علي أرض الواقع إعجاز حقيقي، مصر دولة صاحية مشاريع إعجازية، من مٌلهم بينزل حتي يوم الجمعة، حيث يوم الأجازة، ليتابع استمرار الأعمال".

وأضاف السجيني، خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في قضايا مختلفة تخص محافظة القاهرة، " بلد الـ100 مليون عشان تدار بشخص واحد، يبقي بنظلمه شخصيا، القماشة لازم كلها تشتغل".

وفي سياق متصل، أشار إلي أهمية التكاتف لحل المشكلات المجتمعية التي تواجهنا ، لافتًا إلي التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، حيث تقدر تكلفة تطوير الأسواق العشوائية البالغ عددها 1100 سوق، وفقا لصندوق تطوير العشوائيات بـ44 مليار جنية، والصندوق لم يطور منها إلا 70 سوق.

وأضاف السجيني، " وقفنا كلجنة عندما بحثنا الأمر علي حجم المبالغ .. منين اجيب الـ44 مليار جنية، وقلنا أن المسألة لابد أن تخضع لافكار خارج الصندوق والاطار النمطي الخاص بالخزانة العامة أو موازنة الصندوق نفسه".

ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن عقد  جلسة مع الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وانتهينا إلي توصيات وتوافقنا عليها، وهذه نسخة أولية، يمكن تعديلها إذا انعقدت الجدية من الجانب التنفيذي وبحثتها ورأت في مناقشتها أنه يمكن التطوير عليها والبناء علي هذه النسخة.
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