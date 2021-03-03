رئيس محلية البرلمان:ما تشهده مصر من مشروعات قومية بمثابة إنجاز حقيقى

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما تشهده مصر من مشروعات قومية يعد بمثابة إنجاز حقيقي، قائلًا : " ما يحدث من مشاريع علي أرض الواقع إعجاز حقيقي، مصر دولة صاحية مشاريع إعجازية، من مٌلهم بينزل حتي يوم الجمعة، حيث يوم الأجازة، ليتابع استمرار الأعمال".
وأضاف السجيني، خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في قضايا مختلفة تخص محافظة القاهرة، " بلد الـ100 مليون عشان تدار بشخص واحد، يبقي بنظلمه شخصيا، القماشة لازم كلها تشتغل".
وفي سياق متصل، أشار إلي أهمية التكاتف لحل المشكلات المجتمعية التي تواجهنا ، لافتًا إلي التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، حيث تقدر تكلفة تطوير الأسواق العشوائية البالغ عددها 1100 سوق، وفقا لصندوق تطوير العشوائيات بـ44 مليار جنية، والصندوق لم يطور منها إلا 70 سوق.
وأضاف السجيني، " وقفنا كلجنة عندما بحثنا الأمر علي حجم المبالغ .. منين اجيب الـ44 مليار جنية، وقلنا أن المسألة لابد أن تخضع لافكار خارج الصندوق والاطار النمطي الخاص بالخزانة العامة أو موازنة الصندوق نفسه".
ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن عقد جلسة مع الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وانتهينا إلي توصيات وتوافقنا عليها، وهذه نسخة أولية، يمكن تعديلها إذا انعقدت الجدية من الجانب التنفيذي وبحثتها ورأت في مناقشتها أنه يمكن التطوير عليها والبناء علي هذه النسخة.