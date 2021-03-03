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تعليم

وكيل تعليم البحيرة ينفي منع دخول 190 طالب ثانوي الامتحان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفى الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ما تم تداوله من أنباء حول منع دخول 41 طالبًا الامتحان بمدرسة الشهيد عبد النبي الفار للثانوي الصناعي بنين التابعة لمركز إيتاي البارود بسبب عدم تمكنهم من دفع المصروفات المدرسية في ميعادها المحدد، يوم 30 نوفمبر الماضي، ما أدى إلى تعطيلهم لمدة عام كامل.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه كان يوجد 190 طالب بمدرسة الشهيد عبد النبي الفار للثانوي الصناعي بنين التابعة لمركز إيتاي البارود، تم فصلهم لعدم حضورهم امتحانات العملي وتقديم الأبحاث المطلوبة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث حالة الطلاب مكونة من الشؤون القانونية ومدير التعليم الصناعي وعدد من الموجهين، وتبين أحقية 68 طالبًا الالتحاق بالصف الأعلى نظرًا لأنهم مقيدين بالمدرسة ولم يتم فصلهم لتقديمهم الأوراق المطلوبة، وحضورهم امتحانات التدريبات المهنية وتقدموا بالأبحاث المطلوبة.

وأضاف "محمود"، أن باقي الطلاب وعددهم 122 طالب تم فصلهم لعدم تقديمهم الأوراق المطلوبة وحضورهم امتحانات التدريبات المهنية ولم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة، أو الالتحاق بنظام العمال طبقًا للقرار الوزاري 562 لسنة 2014، لذلك لا ينطبق عليهم شروط الانتقال للصف الأعلى.

وكان قد تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنباء حول منع دخول 41 طالبًا الامتحان بمدرسة الشهيد عبد النبي الفار للثانوي الصناعي بنين التابعة لمركز إيتاي البارود بسبب عدم تمكنهم من دفع المصروفات المدرسية في ميعادها المحدد، يوم 30 نوفمبر الماضي، ما أدى إلى تعطيلها لمدة عام كامل.

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