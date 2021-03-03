8 أشخاص محظوظين.. رحلة مجانية للقمر على حساب ملياردير شهير .. تفاصيل

8 أفراد ينتظرهم الحظ السعيد ليحظوا برحلة مجانية حول القمر، دون أن يدفعوا مليمًا واحدًا، فقط يبحث عنهم ملياردير ياباني قرر أن يصبح أول مسافر في رحلة حول القمر.

الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا لا يرغب في قضاء تلك الرحلة بمفرده، بل يرغب أن يشاركه عدد قليل يختارهم بشكل عشوائي ، فكان في البداية يفكر في اختيار 8 فنانين لتلك الرحلة إلا أنه عدل عن تلك الفكرة لتصبح الفرصة سانحة لأي شخص ، بحسب ما نشره موقع Sky news .

الرحلة المجانية التي ينظمها الملياردير الياباني تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك، ومن المقرر أن تكون الرحلة مدتها أسبوعًا وموعدها في عام 2023، وتضم 9 أفراد ، الملياردير الياباني ومعه 8 أشخاص سعداء الحظ .

الملياردير الياباني سيتكفل بجميع تكاليف رحلة القمر، حيث ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، تنتمي للجيل الجديد من مركبات "سبيس إكس"، ويطلق عليها اسم "ستارشيب " .