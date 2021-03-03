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رياضة

سوء تفاهم كارثي.. بيراميدز يكشف موقفه من أزمة المسحات الطبية بين الاندية واتحاد الكرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:07 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لـ نادي بيراميدز عن موقف النادي من أزمة المسحات الطبيه والتي قرر اتحاد الكرة عدم تحمل نفقاتها بالاضافة لدفع الاندية مبلغ 3 ملايين جنيه.

وأكد هاني سعيد في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن اتحاد الكرة لابد وان يسرع في حل تلك الازمة حتى لا تتفاقم مشددا ان الامر متعلق بصحة وحياه كل من يعمل في مجال كرة القدم المصرية.

وأضاف ان هناك اندية لا تمتلك القدره المادية لاجراء مسحة طبيه قبل كل مباراة مشددا ان بيراميدز اجرى مسحه للاعبين قبل مباراة الفريق امام المصري امس ولكن المصري خاض المباراة دون مسحة ففي حال كان اي لاعب مصابا سينقل العدوي للاعبي الفريقين

وتابع أن المباراة المقبله للفريق في كأس الكونفدرالية فكيف سيكون الوضع في حال انتقلت العدوي للاعبي بيراميدز  لمجرد أن هناك سوء تفاهم بين اتحاد الكرة والأنديه. 

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