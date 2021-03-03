ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جزر القمر: لا بد من محاربة التطرف بأشكاله والإرهاب بأنواعه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:22 م
وزير خارجيه جزر القمر
وزير خارجيه جزر القمر
Advertisements
ريهام فيكتور
قال وزير خارجيه جزر القمر ،  إن وباء كورونا وسلالة الجديدة تسجل تحول عالمى مرتكب بسبب الانعكاسات السلبية على جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية  .

وأضاف محمد داود ، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم بفاعليات الدورت العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية ، أننا نعمل على حل الازمات والقضايا المرهقة ومنهم القضية الفلسطينية والازمة السوريا .

وأشار وزير خارجيه جزر القمر ، إلى أن هناك مشاكل إقليمية لذلك لابد من محاربة التطرف بأشكالة  والإرهاب بأنواعة .

وتابع وزير خارجيه جزر القمر ، أنه على يقين تام فى قدرتنا على مواجهة التحديات بما نمتلك من قدرات وعزمات و إمكانيات ، لذلك اشيد مباركًا للمصالحة الخليجية النموذجيه على أمل أن نتجاوز الخلافات البينية وحل المشاكل الداخلية .قال وزير خارجيه جزر القمر ، إن وباء كورونا وسلالة الجديدة تسجل تحول عالمى مرتكب بسبب الانعكاسات السلبية على جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية .

وأضاف محمد داود ، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم بفاعليات الدورت العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية ، أننا فى وسط كل هذه الازمات والقضايا المرهقة ومنهم القضية الفلسطينية والازمة السوريا .

وأشار وزير خارجيه جزر القمر ، إلى أن هناك مشاكل إقليمية لذلك لابد من محاربة التطرف بأشكالة والإرهاب بأنواعة .

وتابع وزير خارجيه جزر القمر ، أنه على يقين تام فى قدرتنا على مواجهة التحديات بما نمتلك من قدرات وعزمات و إمكانيات ، لذلك اشيد مباركًا للمصالحة الخليجية النموذجيه على أمل أن نتجاوز الخلافات البينية وحل المشاكل الداخلية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازات محفوفة بالخطر.. هل ينتقل كورونا من جثث الموتى؟

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة