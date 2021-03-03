جزر القمر: لا بد من محاربة التطرف بأشكاله والإرهاب بأنواعه

قال وزير خارجيه جزر القمر ، إن وباء كورونا وسلالة الجديدة تسجل تحول عالمى مرتكب بسبب الانعكاسات السلبية على جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية .





وأضاف محمد داود ، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم بفاعليات الدورت العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية ، أننا نعمل على حل الازمات والقضايا المرهقة ومنهم القضية الفلسطينية والازمة السوريا .





وأشار وزير خارجيه جزر القمر ، إلى أن هناك مشاكل إقليمية لذلك لابد من محاربة التطرف بأشكالة والإرهاب بأنواعة .





وتابع وزير خارجيه جزر القمر ، أنه على يقين تام فى قدرتنا على مواجهة التحديات بما نمتلك من قدرات وعزمات و إمكانيات ، لذلك اشيد مباركًا للمصالحة الخليجية النموذجيه على أمل أن نتجاوز الخلافات البينية وحل المشاكل الداخلية .قال وزير خارجيه جزر القمر ، إن وباء كورونا وسلالة الجديدة تسجل تحول عالمى مرتكب بسبب الانعكاسات السلبية على جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية .





وأضاف محمد داود ، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم بفاعليات الدورت العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية ، أننا فى وسط كل هذه الازمات والقضايا المرهقة ومنهم القضية الفلسطينية والازمة السوريا .





وأشار وزير خارجيه جزر القمر ، إلى أن هناك مشاكل إقليمية لذلك لابد من محاربة التطرف بأشكالة والإرهاب بأنواعة .



