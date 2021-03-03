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وزير خارجية اليمن: الميليشيات الحوثية انقلبت على السلطة الشرعية في بلادنا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:30 م
وزير خارجية اليمن
وزير خارجية اليمن
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شيرين عادل
قال أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن ، إن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة العربية، ونحن على العهد باقون ولم نحد وسنبقى دائما بجانب أشقائنا فى فلسطين حتى استعادة حقوقهم غير القابلة للتصرف. 

وأشار مبارك، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية،  إلى أن الشعب اليمنى يواصل كفاحه ومقاومته للعواقب والكوارث التى نتجت عن انقلابهم الميليشيات الحوثية على  السلطة الشرعية اليمنية ولكن الشعب اليمنى يكافح ويصمد لمؤامرة غرس خنجر النظام الايرانى ليس فى اليمن فقط بل فى الدول العربية. 

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تسعى منذ وقت مبكر لإنهاء الانقلاب وعودة السلام والاستقرار إلى اليمن وترحيبها بكافة المبادرات بما فيها الإدارة الأمريكية وتعيين مبعوث امريكى لهذا الغرض. 

وأكد على ثقته الكاملة بالشعب الفلسطينى سوف يحقق طموحاته المشروعة وسندعمهم حتى ينال كافة حقوقه .
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