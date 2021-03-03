وزير خارجية اليمن: الحوثيون يواصلون الانتهاكات اليومية ويقوضون جهود السلام

قال أحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية اليمن، إن الحكومة اليمنية تنشد السلام وتعمل من أجل تحقيقه وإجلاء المصالح العليا للبلاد حتى يتمكن الشعب اليمني من العيش في أمن واستقرار ورخاء.





وأكد "بن مبارك"، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أن ميليشيات الحوثيين تواصل انتهاكاتها اليومية، وتقوض جهود السلام عبر تهربها من تنفيذ التزاماتها بل ونقضها لكافة الاتفاقيات.





ولفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم يجدد الاهتمام بالتعاون والتضامن العربى بوصفه إرث راسخ لا يتغير مهما كانت التحديات واشتدت المحن، مؤكدا أن الاجتماع يأتي فى ظل تحديات كبرى تواجه شعوبنا وبلادنا.





ونوه بأن الحل الشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق سوى بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما أن إرساء السلام العادل والشامل لا يتحقق بتجاهل المطالب المشروعة.



