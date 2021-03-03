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رياضة

حازم إمام: مصطفى محمد أعطى انطباعًا جيدًا عن اللاعب المصري فى الدوريات الخارجية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:43 م
صدى البلد
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يسري غازي
أكد حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق انه يتمنى تكرار مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى التركي لتجربة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

قال حازم إمام على هامش تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين في اتحاد الكرة: مستوى مصطفى محمد مشرف لمصر كلها وليس نادي الزمالك فقط.

أضاف: أتمني أن يواصل مصطفى محمد التألق فى قادم المباريات وان يكرر سيناريو محمد صلاح فى الدورى الانجليزى.

استطرد: انطلاقة مصطفى محمد فى الدورى التركي قوية للغاية ونأمل أن يستمر فى مزيد من التألق والابداع بالدورى التركي.

أشار إلى أن مصطفى محمد منح انطباعا جيدا عن اللاعب المصري فى الدوريات الخارجية مشيرا إلى أنه اندمج سريعا مع زملائه في جالطة سراى التركي.
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