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برلمان

حماة وطن يهنئ أبو الغيط بالولاية الثانية أمينا عاما لـ الجامعة العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:07 م
الدكتور احمد ابوالغيط
الدكتور احمد ابوالغيط
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أحمد أيمن
هنأ حزب حماة الوطن الدكتور احمد ابوالغيط على موافقة وزراء الخارجية العرب بالتجديد له لفترة اخرى امينا عاما لجامعة الدول العربية، منوها إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على حرص الاشقاء على الجامعة العربية واستمرار دورها في دعم العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي.

واكد الحزب  أن استمرار احمد أبو الغيط في موقعه لفترة ثانية يأتي بعد نجاحه أثناء توليه المنصب خلال الفترة الأولى (2016 - 2021) في الحفاظ على قدر كبير من التفاهم والتعاون العربي، رغم اندلاع العديد من الأزمات والخلافات التي هددت الأمن والاستقرار في المنطقة

واضاف الحزب أن المرحلة القادمة ستحتاج جهدا أكبر من الجامعة العربية كمؤسسة عربية كبرى ينطلق عملها من ثوابت لا تتغير أبرزها الحفاظ على النظام العربي و إعادة روح التعاون والتضامن بعد أن أثبتت الأحداث أن الأمن القومي العربي تعرض لأخطار عديدة بسبب غياب البعد الاستراتيجي في أن أمن كل دولة من الدول متعلق بأمن كل الدول العربية
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