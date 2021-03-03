وزير خارجية جيبوتي: حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بالتكامل بين الدول العربية

وجه محمود علي يوسف ، وزير خارجية جيبوتي، الشكر لوزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية، على ما بذله من جهود مقدرة خلال ترؤسه أعمال الدورة السابقة.





وهنأ " محمود على يوسف "، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، محمد بن عبد الرحمن ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة ، على ترؤسه الدورة الحالية للمجلس.



