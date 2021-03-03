وزير خارجية جيبوتي: حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بالتكامل بين الدول العربية

وجه محمود علي يوسف ، وزير خارجية جيبوتي، الشكر لوزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية، على ما بذله من جهود مقدرة خلال ترؤسه أعمال الدورة السابقة.
وهنأ " محمود
على يوسف "، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة
الدول العربية على المستوى الوزاري، محمد بن عبد الرحمن ، نائب رئيس مجلس الوزراء
، ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة ، على ترؤسه الدورة الحالية للمجلس.
وقال وزير خارجية جيبوتي: " نلتقي في دورة
جديدة من مجلسنا ولكن في ظروف استثنائية من جائحة كورونا ، التي لا تزال تواجه
العالم " .
وأشار محمود علي يوسف، إلى أن هناك تحديات
مصيرية تواجه عالمنا العربي ، الذي دخل عام 2021 ، مثقلًا بعديد من الأزمات، ورغم
إطالة الوضع الراهن فإن الأمل يبقى معقودًا على نهاية قريبة لهذه الأزمات.
وأوضح أنه على الرغم من الظروف ، إلا أن القضية الفلسطينية ستظل في بؤرة الوجدان العربي، لافتا إلى أن الأشقاء الفلسطينيين واجهوا العديد من التحديات في الأونة الأخير ، لذلك علينا إعادة التأكيد على الثوابت الخاصة بشأن هذه القضية ، والعمل على تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير خارجية جيبوتي أن هذا لن يتحقق إلا بالتكامل بين الوزراء والدول العربية من أجل التصدي لأي عدو خارجي .