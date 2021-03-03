مجلس الوزراء يوافق على مد علاج مريض مصاب بطلق خرطوش

قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، إنه سبق إجراء عمليتين لنقل عظام من القدمين للفك، للمواطن رمضان عبد العزيز بسيوني، البالغ من العمر ٣٨ عاما، والمقيم بقرية قليشان مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة، والذي يعاني من تشوهات كبيرة بوجهه، بسبب طلق خرطوش في الوجه من قبل صاحب العمل أدت إلى فقد الأنف والفك وتفتت كل عظام الوجه والعينين، بعد عرضها بموقع "صدى البلد".





وأوضح رئيس اللجنة أن المريض أجري له أكثر من ١٢ جراحة دون نتائج إيجابية واضحة نظرا لصعوبة الحالة، موضحا أن المريض يتم علاجه على نفقة الدولة منذ عامين بمستشفى جامعة المنوفية، وأُصدر له قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء برقم 2453، بأكثر من ١٠٠ ألف جنيه.





وأوضح أن اللجنة تلقت طلبا بمد علاج المواطن رمضان عبد العزيز بسيوني، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على مد علاجه لمدة ستة أشهر داخليا وخارجيا في حدود الرصيد المتبقي من قرار رئيس الوزراء.



