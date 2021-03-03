المغرب: نتضامن مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه وفقا لمقررات الشرعية الدولية

قالت نزهة الوافى، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المغربى، إنها تتقدم بالشكر إلى دولة مصر العربية الشقيقة خلال رئاستها الحكيمة للدورة السابقة، كما أنها تقدمت بالشكر والتقدير للأمانة العامة بجامعة الدول العربية، وفي مقدمتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية،









وأضافت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المغربى، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أنه تم بالأمس محاولة حول إحياء العمل العربى المشترك، ومستقبل القضية الفلسطينية، حيث إنه تم الالتزام خلالها بعلاقة جديدة لهذا العمل في ظل التحديات المختلفة التى تواجه العالم، معقبا "نتضامن مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه وفقا لمقررات الشرعية الدولية".









وتابعت "جددنا التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية التى كانت ومازالت مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا الاجتماع يجب أن يشكل استمرارا لما تم التأكيد عليه في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ الأخير وأن يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للتغير في المنهج والأسلوب.





وأشارت إلى أن التغيير في المنهج والأسلوب يظهر من خلال الحرص على اقتراح مشاريع وقرارات قابلة للتنسيق، وأيضا مبادرات عملية وفق نهج تشاركى يتسم بالواقع والاتزان.





