وزير خارجية الإمارات: التدخلات الخارجية تشكل تهديدا أمام الدول العربية

قال خليفة شاهين، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، إن التحديات الماثلة أمام دول العالم فى الفترة الحالية هو الانتشار المريع لأزمة فيروس كورونا.





وأضاف "شاهين" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أن جائحة كورونا تستوجب تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة متطلبات مكافحته الملحة وآثاره التي تمتد إلى المستقبل.





ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة تثمن نتائج الاجتماع غير العادى لمجلس جامعة الدول، وتعيد تأكيدها على قيام دولة فلسطينية فى حدود 4 يونيو 1967، ودعمها لكافة الجهود الرامية للسلام التى تشكل عقبة أمام حل الدولتين.





وتابع أن التدخلات الخارجية لا زالت تشكل تهديدا أمام الدول العربية يتوجب مواجهته ومنها التدخلات التركية الإيرانية فى شئون المنطقة وهو الأمر الذى يهدد استقرار وأمن الدول العربية.



