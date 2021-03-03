مصر للطيران تنظم دورة تدريبية في السلامة للعاملين بالمحطات الداخلية

نظمت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، دورة تدريبية في السلامة والأمان للعاملين بالمحطات الداخلية بالمطارات، وذلك بهدف السلامة والأمان على أرض المهبط وتعريف العاملين بالتشريعات الدولية وتشريعات سلطة الطيران المدنى، والتي تعد من أهم أسس العمل داخل شركة الخدمات الأرضية.





وبدأت فرقة السلامة والأمان بمحطتى مطاري أسيوط وبرج العرب حيث تم تدريب 26 عاملا من محطة مطار أسيوط، و12 عاملا من محطة مطار برج العرب الدولي، وبذلك فقد تم استكمال تدريب جميع العاملين بالمحطتين، وسوف يتم تدريب العاملين بباقى المحطات الداخلية على التوالى.





وتحرص شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ، علي تدريب العاملين ،وتطوير أفكارهم وأسلوب عملهم وذلك للوصول الى آفضل مستوى أداء على أرض المهبط، والتدريب على كيفية التعامل مع المعدات والطائرات لتقليل الحوادث الى أدنى مستوياتها إن لم يكن منعها نهائيا.





وأيضا التعامل مع الأجسام الغريبة الـ FOD، مع إعطاء أمثله منها للعاملين للتدريب على كيفية تلافيها وعدم الوقوع فيها والذي هو هدف أساسى لأى شركة تعمل فى مجال الخدمات الأرضية، وتكون حريصة على ريادتها مثل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والتى تملك من الخبرة وكفاءة العاملين فيها ، وحجم المعدات التى تؤهلها لتكون من أكبر الشركات فى مجال الخدمات الارضية على المستوى العالمى.





وتهدف الدورة التدريبية أيضا إلي إطلاع العاملين على تعليمات شركة الميناء فيما يخص العمل على أرض المهبط ، وأيضا الأسلوب الأمثل للتعامل مع الراكب وتأمينه والحرص على سلامته وتأمين الطائرات والمعدات وسلامتها، مع الحرص على سلامة العاملين أثناء تأدية الخدمة، كما تحقق هذه التعريف بنظام إدارة السلامة ونظم إدارة المخاطر ، مع شرح وتوضيح كيفية تحقيق أهداف الشركة.



