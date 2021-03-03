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أخبار العالم

إثيوبيا تتراجع: نسعى لحل يرضي الجميع في أزمة سد النهضة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:42 م
سد النهضة
سد النهضة
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قسم الخارجي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، اليوم الأربعاء أهمية حل ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي. 

وقال "دينا المفتي"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، "نسعى إلى حل أزمة سد النهضة بشكل يرضي الجميع". 

وأضاف "لا نعترض على أي معاهدة بين مصر والسودان إذا لم تكن موجهة ضد إثيوبيا". 

وتابع "نأخذ المخاوف السودانية والمصرية بشأن سد النهضة على محمل الجد لذلك نؤكد أهمية طريق المفاوضات". 

في الوقت نفسه، كشفت مصادر لشبكة "العربية"، عن تمسك القاهرة بإشراك أطراف دولية إضافية في مفاوضات سد النهضة.

وأكدت المصادر أن القاهرة منفتحة على العودة إلى مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط وضع جدول زمني محدد.

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