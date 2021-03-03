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أخبار العالم

في أول اجتماع للحكومة.. نداء عاجل من مجلس الوزراء الكويتي للجميع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:51 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمود نوفل
‏عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأول في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء، بعد أداء القسم الدستوري. 

‏افتتح  رئيس مجلس الوزراء الكويتي الاجتماع بكلمة رحب فيها بالجميع لقبولهم المشاركة في تحمل العمل الوزاري في هذه المرحلة بتحدياتها المختلفة، منوهًا بالتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة الامير بعد أداء القسم أمامه بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي والذي تم نشره علي الصفحة الرسمية للمجلس علي موقع التدوينات القصيرة تويتر . 

واكد أن هذه التوجيهات ستظل نبراسًا هاديًا للحكومة لأداء مهامها ومسئولياتها الوطنية وتحقيق كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدًا حرص الحكومة على تجسيد التعاون المنشود مع مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنهوض بوطننا العزيز ورفعته

وعبر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للأخوة الوزراء في الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود مخلصة وإنجازات مشهودة في ظروف استثنائية متمنيًا لهم دوام التوفيق في خدمة وطنهم من مختلف المواقع.

كما تعهد ببذل أقصى الجهود لتحمل الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقهم والعمل بكل إخلاص وتفان في سبيل خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الرفعة والرخاء والازدهار لوطننا الغالي.

‏ورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بكلمة عبر فيها عن أسمى آيات الامتنان والاعتزاز بالثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء. 

و‏استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بأعداد وحالات الإصابة والوفيات والشفاء ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا وقياسيًا في الآونة الأخيرة

‏ووجه مجلس الوزراء نداءا عاجلا  مجددًا لكافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار الوباء مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الاحترازية بالإضافة الى تلقي التطعيم هما السبيل الوحيد الذي يكفل سلامة وصحة المواطنين ومن يعيشون على هذه الأرض الطيبة

كما ‏عبر مجلس الوزراء عن بالغ قلقه جراء استمرار ميلشيا الحوثي في استهداف المدن والمدنيين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

وشدد المجلس علي ان تكرار الأعمال الاجرامية المتمثلة في اطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في محاولة لاستهداف أراض المملكة يعد اعتداءًا سافرًا وتحديًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وإمعانًا في تهديد أمن المملكة الشقيقة وسلامة شعبها، وتهديدًا لاستقرار وأمن دول المنطقة كافة

كما أكد المجلس  على تضامن دولة الكويت التام ووقوفها إلى جانب شقيقتها المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعا المجتمع الدولي للتحرك السريع ووضع حد لهذه الاعمال باعتبارها تهديدًا للأمن والسلام الدوليين.
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