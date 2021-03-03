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ديني

ارجعوا إلى الله .. البحوث الإسلامية: باقٍ على رمضان 41 يومًا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:50 م
بادر بالتوبة .. مجمع
بادر بالتوبة .. مجمع البحوث الإسلامية: باقٍ على رمضان ٤١ يوم
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محمود ضاحي
ذكر مجمع البحوث الإسلامية  جموع المسلمين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، أنه باقٍ على رمضان ٤١ يومًا.

وقال عبر الفيسبوك: بادر إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِها.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء ، إيفاد (7) موفدين من وزارة الأوقاف إلى موريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ , وطالبت الوزارة  كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده 

وفي سياق آخر ،  اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء ، إيفاد (7) موفدين من وزارة الأوقاف إلى موريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي شهر رمضان 1442هـ , وطالبت الوزارة  كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده ، وبيانهم كالتالي :

م

الاسمالمديريةالدولة الموفد إليها
1.     إبراهيم محمد محي الدين إبراهيمالبحيرة

موريشيوس

2.     

عبد العليم طه عبد العظيم عليبني سويفموريشيوس
3.     محمود سليمان السيد عبد الصمدالجيزة

البرازيل

4.     

محمد السعيد عبد المطلب خلف اللهالغربيةالبرازيل
5.     السيد محمد عبد القادر عليالقاهرة

البرازيل

6.     

أحمد سيد أحمد عبد الحكيمالدقهليةالبرازيل
7.     أحمد السيد صديق غريبالشرقية

البرازيل


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