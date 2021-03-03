ارجعوا إلى الله .. البحوث الإسلامية: باقٍ على رمضان 41 يومًا

ذكر مجمع البحوث الإسلامية جموع المسلمين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، أنه باقٍ على رمضان ٤١ يومًا.





وقال عبر الفيسبوك: بادر إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِها.



