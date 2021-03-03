ارجعوا إلى الله .. البحوث الإسلامية: باقٍ على رمضان 41 يومًا

ذكر مجمع البحوث الإسلامية جموع المسلمين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، أنه باقٍ على رمضان ٤١ يومًا.
وقال عبر الفيسبوك: بادر إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِها.
واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء ، إيفاد (7) موفدين من وزارة الأوقاف إلى موريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ , وطالبت الوزارة كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده
وفي سياق آخر ، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء ، إيفاد (7) موفدين من وزارة الأوقاف إلى موريشيوس والبرازيل لإحياء ليالي شهر رمضان 1442هـ , وطالبت الوزارة كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده ، وبيانهم كالتالي :