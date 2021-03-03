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محافظات

ضبط مشروبات منتهية الصلاحية بشمال الأقصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:03 م
ضبط مشروبات منتهية
ضبط مشروبات منتهية الصلاحية بشمال الاقصر
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شمس يونس
شنت إدارة تموين مركز ومدينة الزينية بشمال الاقصر حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق بالمركز .


وأسفرت الحملة عن ضبط  5700 قطعة مشروب من ماركة لوليتا منتهية الصلاحيه وهي عبارة عن  95 كرتونه بداخل كل كرتونه 60 قطعة.


وتم تحرير محضر  رقم  116 جنح مركز طيبة وتم التحفظ علي المضبوطات بأحد المخازن المعروفة وجار العرض علي النيابه العامه لاستكمال إجراءات التحقيق.


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يأتى ذلك بناء على تعليمات  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر  وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر  والمهندس عبدالرازق الصافي وكيل المديريه بتشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينيه وجودة السلع وصلاحيتها.
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