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برلمان

البرلمان العربي يهنئ أبو الغيط بـ التجديد له أمينا عاما لجامعة الدول العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:33 م
الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو الغيط
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ماجدة بدوي
هنّأ علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أحمد أبو الغيط، بمناسبة التجديد له لفترة جديدة أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن تأييد وزراء الخارجية العرب بالإجماع على التجديد أحمد أبو الغيط، إنما يعكس الثقة العربية الكبيرة في قدرته على تفعيل وتطوير دور جامعة الدول العربية والارتقاء بها إلى ما يلبي تطلعات الشعوب العربية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر به الأمة العربية وتتعاظم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وبهذه المناسبة، أشاد النائب علاء عابد، بالجهود المُخلِصة والمُقدرة التي بذلها معالي أحمد أبو الغيط خلال فترة ولايته الأولى، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود والمواقف بين الدول العربية، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

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