وزيرة خارجية السودان : علينا تصويب عملنا العربي المشترك في اتخاذ القرارات الهادفة

قدمت مريم الصادق ، وزيرة خارجية السودان ، الشكر لوزير الخارجية المصري سامح شكري ، على قيادته الخبيرة في الدورة السابقة من المجلس ، التي شهدت قرارات هامة صبت في عودة التماسك العربي ، وعززت من التعاون المشترك ، ومناقشة القضايا المصيرية، وقدمت الشكر أيضًا لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن متمنية له التوفيق في رئاسة الدورة الحالية من المجلس.





وأضافت " مريم الصادق " خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، أن هذا هو الاجتماع الأول الذي تشارك فيه بكونها وزيرة خارجية السودان ، مشيرة إلى أن السودان تستقبل تاريخًا جديدًا لبناء وطن أمن مستقر، ويسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة ، معقبة : " عملنا على عدد من البرامج لتمكين الاقتصاد السوداني من التعافي".





وتابعت وزيرة خارجية السودان ، أن انطلاق الأمة العربية لتحقيق السلام المجتمعي وأمنها ، ورفاهية شعوبها ، لن يتحقق إلا بالنهوض في قضايا المرأة والشباب على كافة المستويات ، ودعمهم في المشاركة السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية .





وأكملت " الصادق " أنه يتوجب علينا تصويب عملنا العربي المشترك ، وإعمال مؤسساتنا العربية المتخصصة في اتخاذ القرارات الهادفة من التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .