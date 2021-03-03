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رياضة

20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي استعدادا لغزل المحلة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:44 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
اختتم فريق البنك الأهلي استعداداته لمواجهة فريق غزل المحلة في الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز موسم 2020 / 2021 والمقرر إقامتها غدًا، الخميس، على استاد غزل المحلة في تمام الثالثة عصرًا.

واختار خالد جلال وجهازه الفني 20 لاعبا للدخول في معسكر المباراة وغاب عن قائمة الفريق كلا من ابو المجد بوشا ومحمد لعبه واحمد ياسر وشادي رضوان وأحمد علي ومحمد مجدي للتأهيل ما بعد الإصابة.

وانضم لقائمة الغيابات محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق وبهاء مجدي للإيقاف لحصولهما علي الإنذار الثالث في مباراة أسوان الماضية المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة.

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