ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشرى لعشاق ليفربول .. كلوب يكشف موقف المصابين قبل لقاء تشيلسي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:23 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقف لاعبي الفريق المصابين قبل مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها غدًا الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.


وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أليسون سيعود لحراسة مرمى ليفربول ضد تشيلسي، فابينيو يشعر بتحسن ويبدو جاهزًا للمشاركة، أما جوتا فقد تدرب مع الفريق بشكل جزئي".


وعن مواجهة تشيلسي، قال: "تشيلسي ناجح تحت قيادة توماس توخيل حتى الآن، فهو أحدث الكثير من التغييرات، جورجينيو ظهر بشكل أفضل، من الصعب الحصول على استحواذ أكبر من تشليسي، وعلينا العمل بشكل جيد وعلينا التحلي بالصبر.. إنهم فريق كبير".


وخاض ليفربول، صباح اليوم الأربعاء، آخر تدريباته استعدادا لمواجهة تشيلسي، والمقرر لها مساء غد الخميس، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.


وشارك الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات الريدز، التي شهدت تواجد البرتغالي دييجو جوتا والبرازيلي فابينهو العائدين من الإصابة.


وظهرت حالة من التفاؤل على وجوه اللاعبين، مع ضحكة خاصة لمحترفنا الفرعون المصري، خطفت الأنظار في التمرين.


ويسعى ليفربول لمواصلة صحوته بعدما عاد بالانتصار على شيفيلد في الجولة الماضية وكسر سلسلة الهزائم التي لاحقته في الأسابيع الماضية بالدوري الإنجليزي.


ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز من أجل أن يرتقي للمركز الخامس، ويتواجد الريدز في المركز السادس برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة خلف تشيلسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

تشيلسي يفوز على شيفيلد يونايتد 2 - 1 في البريميرليج

ليفربول الجريح يخشى السقوط مجددا في فخ إيفرتون بديربي الميرسيسايد

تشيلسي يتطلع لمواصلة صحوته ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول يستعيد جوهرته الغائبة قبل مواجهة شيفيلد فى البريميرليج

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة امتناع الأب عن تسليم بيان دخله الحقيقى

وزير خارجية قطر: نرفض التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ..فيديو

الكشف عن دولة مسئولة عن هجوم أربيل العراقية

مصطفى محمد يقود جالاتا سراي أمام فريق جيرالدو وبادجي في الدوري التركي

سامح شكري: نهنئ الشقيقة قطر على رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية

غادر الملعب لإجراء فحوصات.. إصابة حسين الشحات خلال تدريب الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازات محفوفة بالخطر.. هل ينتقل كورونا من جثث الموتى؟

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة