ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: وزراء ومسئولون كبار من تنسيقية الأحزاب الفترة المقبلة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:47 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان فى حوارة لصدى البلد
Advertisements
حسن رضوان - عدسة/ ابراهيم قنديل
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تجربة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تستحق الاحترام والتقدير.

وأكد "رضوان" فى حواره لـ"صدى البلد" أن البرلمان كان يفتقد طاقات هؤلاء الشباب، لأنه كان يقتصر على أصحاب الخبرات او الأكبر سنا من اعضاء التنسيقية، والفترة المقبلة سنرى فيها وزراء ومسئولين كبارا من شباب تنسيقية الاحزاب والسياسيين، ولكن الأهم من ذلك أنه أصبح هناك مدرسة جديدة وهي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من هؤلاء الشباب.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تابعت من خلال نوابها، عرضا خاصا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قدمته الدكتورة رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية- أثناء اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، أمس، والذي تضمن تقريرا بإنجازاتها حظي بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية.

وأضافت التنسيقية في بيان له: "إيمانا منا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيمة الاستثمار في شباب مصر، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن؛ فإننا ومن خلال نواب التنسيقية، سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد رئيس الجمهورية".

وأعربت التنسيقية عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها؛ مشيدة بدور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لاكتساب الخبرات.. انتهاء تدريب نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ

تنسيقية الأحزاب: المشهد السياسي كان متعطشا لوجود الشباب

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب: التنسيقية نموذج عملي ومثالي لتمكين الشباب في مصر وتجمع كل الأطياف

إشادة برلمانية بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج عدد كبير من القياديين.. ونواب تنسيقية شباب الأحزاب: إنجاز تاريخي لمؤسسة عمرها عامان ونصف

تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع قانون الأكاديمية الوطنية للتدريب

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستعرض نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف بمجلس النواب

ترشيحاتنا

بـ الفلفل الحراق.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مع الشيف توتا مراد

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

في غضون أسبوعين.. أول لقاح مصري لـ كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية.. فيديو

وزير خارجية قطر: نرفض التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ..فيديو

أفشة يغادر مران الأهلي.. اعرف السبب

صحة الدقهلية تعلن بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة بلقاح كورونا بالمجان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازات محفوفة بالخطر.. هل ينتقل كورونا من جثث الموتى؟

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة