برلماني: وزراء ومسئولون كبار من تنسيقية الأحزاب الفترة المقبلة

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تجربة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تستحق الاحترام والتقدير.

وأكد "رضوان" فى حواره لـ"صدى البلد" أن البرلمان كان يفتقد طاقات هؤلاء الشباب، لأنه كان يقتصر على أصحاب الخبرات او الأكبر سنا من اعضاء التنسيقية، والفترة المقبلة سنرى فيها وزراء ومسئولين كبارا من شباب تنسيقية الاحزاب والسياسيين، ولكن الأهم من ذلك أنه أصبح هناك مدرسة جديدة وهي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من هؤلاء الشباب.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تابعت من خلال نوابها، عرضا خاصا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قدمته الدكتورة رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية- أثناء اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، أمس، والذي تضمن تقريرا بإنجازاتها حظي بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية.





وأضافت التنسيقية في بيان له: "إيمانا منا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيمة الاستثمار في شباب مصر، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن؛ فإننا ومن خلال نواب التنسيقية، سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد رئيس الجمهورية".





وأعربت التنسيقية عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها؛ مشيدة بدور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.