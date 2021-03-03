ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي يوجه بالاستغلال التنموي الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كـ ثروة ..فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:29 م
اجتماع الرئبس السيسي
اجتماع الرئبس السيسي اليوم
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافي، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة، وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد.  

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصدًا تنمويًا متكامل الأركان، سياحيًا واقتصاديًا وخدميًا، مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التي لم تكتمل، سعيًا لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك في إطار الاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لتحقيق الاستغلال الأمثل.. السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز حوكمة وحسن إدارة ما تملكه الدولة من أصول

وزراء النقل والتنمية المحلية والثقافة يعلنون إطلاق المشروع العملاق تحيا مصر المنصورة.. تفاصيل

المنصورة تستعد للمشروع القومي العملاق "تحيا مصر" .. كامل الوزير: المشروع يشمل أبراج سكنية ومناطق ترفيهية واستثمارية وحدائق ومتنزهات

أحمد موسى يعرض تقريرا عن مشروع "تحيا مصر المنصورة"

هالة السعيد: إعداد أول متابعة لتخطيط قضايا البعد الاجتماعي

الأوروبي لإعادة الإعمار: مليون يورو لاستشارات لإنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان

ترشيحاتنا

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم.. شاهد

إثيوبيا تتراجع: نسعى لحل يرضي الجميع في أزمة سد النهضة

صحف السودان: زيارة السيسي للخرطوم "تاريخية" وفي وقتها

فوائد الموز على الريق.. سلاح ذو حدين.. اكتشف المزايا والأضرار

بعد حفلها الأخير .. الجمهور يطارد روبي

صحة الدقهلية تعلن بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة بلقاح كورونا بالمجان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام

جنازات محفوفة بالخطر.. هل ينتقل كورونا من جثث الموتى؟

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب