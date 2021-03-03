لمدة يومين.. مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ ..صور

تفقد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة اليوم، الأربعاء، أعمال التطعيم الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة كفر الشيخ.





جاء ذلك في حضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة فيديكار البدوي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والدكتور محمد خيري، مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.





وشملت جولة رئيس قطاع الطب الوقائي، زيارة المركز الطبي بمدينة كفر الشيخ والوحدة الصحية بقرية دقلت، للوقوف على أعمال التطعيم على أرض الواقع.





وقرر رئيس قطاع الطب الوقائي، مد فترة حملة التطعيم إلى يومي الخميس والجمعة؛ لضمان وصول التطعيم إلى كل طفل داخل نطاق محافظة كفر الشيخ.





وتابع بمزيد من الاهتمام، عملية تجميع فوارغ الطعم وتسجيل بيانات الأطفال الذين تم تطعيمهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حملة التطعيم.





ومن جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن نسبة التغطية في حملة التطعيم حتى اليوم هي 97.3% من إجمالي العدد المستهدف، مشيرة إلى تطعيم 528928 طفلًا حتى الآن من إجمالي 543872 طفلًا مستهدفًا.





وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن بعض الإدارات أكملت العدد المستهدف من التطعيم مثل إدارة الرياض الصحية التي وصلت نسبة التطعيم بها إلى 100.3% من العدد المستهدف.







