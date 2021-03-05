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تعليم

رئيس جامعة النهضة: ليس هناك شكاوى لدى الطلاب ويتم قبول أعذارهم عن الامتحانات

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:25 ص
جامعة النهضة
جامعة النهضة
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نهلة الشربيني
قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة: إنه ليس هناك شكاوى لدى الطلاب ويتم قبول أعذار الطلاب خلال الامتحانات الذين لديهم شكوى فيما يخص أعراض الاشتباه ونسهل المأمورية على الطالب والموظف والأستاذ في حالة ما يكون قلق من الإصابة".

وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الجامعات المصرية قامت بدور غير مسبوق فيما يخص الإجراءات الاحترازية من أجل المحافظة على الطلاب والأساتذة والعاملين وحتى الأن مر الأمر بسلام بمرور أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي.

وأشار إلى لآن التعليم الهجين يطبق في العالم كله منذ وقت طويل ولمن ذات الحاجه له خلال الفترة الماضية لكنه موجود بالفعل وكان في مصر منذ فترة وتوقف لظروف ومن بعدها عاد مرة أخرى لمن هو حقيقة موجوده في كل جامعات العالم.

وأوضح أن الجامعات المصرية استطاعت في زمن قياسي ان تقود فكرة التعليم الهجين ببراعة وبسرعة شديدة ولم نعد نرى أي شكاوى من الطلاب المعنى المفهوم ومن المؤكد أنه مازال هناك بعض المشاكل بالتعليم عن بعد ولكن أي سليبات نعمل على تجاوزها.
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