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محافظات

ضبط مخابز ومحلات مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:15 م
حملة تموينيه
حملة تموينيه
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همت الحسينى
شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية لمراقبة المخابز البلدية والأسواق،ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.


وذلك بإشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا وتشكلت الحملات برئاسة مصطفى عوض ومحمد حسين وايهاب السمنودى مفتشى الإدارة بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر وأسفرت عن ضبط مخبز م.ع.ش بمدينة اجا ومخبز م.ف.ح بقرية جلموه ومخبز ي.ع.ع بقرية ميت أبو الحسين لانتاجهم خبزا ناقص الوزن وضبط مخبز أ.ع.ا بقرية ميت فضالة لامتناعه عن البيع.


كما تم ضبط ع.م.ع صاحب محل بيع إطارات السيارات وضبط ا .م.ا صاحب مقهى وضبط ه.م.ا صاحبة مطعم وضبط م.ط.ا صاحب محل بيع الوميتال وضبط م.ح.ث صاحب مخبز حلوى من عجين وضبط ا.ال.م صاحب محل بيع أدوات منزلية وضبط م.ص.ال صاحب محل بيع حدايد وبويات وجميعهم بقرية برج النور وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار للمواطنين وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.


ضبط مخابز ومحلات مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية
ضبط مخابز ومحلات مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية
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