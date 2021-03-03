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سيارات

كيف تجهز سيارتك لاستقبال فصل الربيع؟

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:00 م
فصل الربيع
فصل الربيع
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أماني نوار
نصح نادي السيارات الألماني، بالعناية بالسيارة جيدًا قبل دخول فصل الربيع، وذلك للتخلص من آثار الشتاء، واستقبال الربيع بسيارة نظيفة.

كما نصح الخبراء الألمان أصحاب السيارات بتنظيف السيارة جيدا عن طريق البخار، وذلك قبل الغسل في المغسلة أو في المنزل، فهذا الأمر يجعلك تتخلص من أضرار جزيئات الاتساخات على طلاء السيارة، وعملها كـ"صنفرة" عليها أثناء الغسيل.

وأضافوا أنه بعدها يتم مسح الزجاج الأمامي بقطعة من القماش المبلل؛ تجنبا لظهور خطوط على الزجاج في المرة الأولى، والتي يتم فيها استخدام مساحات الزجاج الأمامي.

كما نصح الخبراء بضرورة تنظيف الزجاج من الداخل والخارج باستخدام منظفات خاصة مع قطعة قماشية، حيث إن النوافذ النظيفة من كلا الجانبين ، والتي تمنع الإبهار من أشعة الشمس أو كشافات السيارات، القادمة في الاتجاه المقابل.

ويمكن استخدام قطعة قماش نظيفة، ومسح البقع الرطبة، والمتبقية على الطلاء، والتي يمكن أن تتسبب في ظهور بقع الجير، حيث من المفترض أن يتعين أضرار الطلاء، أو سواء بقلم الطلاء الخاص أو حتى المعالجة التي تفاديا من أجل تفاقم الأضرار، مع ظهور مع ظهور الصدأ، ولذلك للمزيد من الحماية ، ويفضل الشمع الخاص بالطلاء من أجل الحفاظ عليها.

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