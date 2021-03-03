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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يكشف تطورات حالته بعد إصابته بـ كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:03 م
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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حرص احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على طمأنة متابعيه على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وغرد احمد عيد عبر صفحته الرسمية بتويتر قائلا "‏الحمد الله بقيت بخير و احسن من اول يومين و الامور في تحسن و شكرًا لكل الناس الي كلمتني و حاولت تتطمن عليا و بعتذر لكل الناس المحترمة الي معرفتش ارد عليهم و ربنا ما يكتب علي حد اي حاجة وحشة ابدًا و يشفي كل الناس ".


وكان  أحمد عيد عبد الملك لاعب ، اعلن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتب "‏الحمد الله علي كل حال، إيجابي كورونا دعواتكم ".

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