أحمد عيد عبد الملك يكشف تطورات حالته بعد إصابته بـ كورونا

حرص احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على طمأنة متابعيه على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وغرد احمد عيد عبر صفحته الرسمية بتويتر قائلا "الحمد الله بقيت بخير و احسن من اول يومين و الامور في تحسن و شكرًا لكل الناس الي كلمتني و حاولت تتطمن عليا و بعتذر لكل الناس المحترمة الي معرفتش ارد عليهم و ربنا ما يكتب علي حد اي حاجة وحشة ابدًا و يشفي كل الناس ".
وكان أحمد عيد عبد الملك لاعب ، اعلن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب "الحمد الله علي كل حال، إيجابي كورونا دعواتكم ".