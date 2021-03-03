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محافظات

الموافقة على 29 طلب تقنين جديد على أراض أملاك الدولة في بني سويف

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:08 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع 70 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام ،لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة،وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة . 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة  69 ملفا ما بين (34 طلبا جديدا+35 تظلما )،حيث تم قبول تظلم  واحد والموافقة على 29 طلب تقنين جديدا ،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2303 طلبات ،فيما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة،في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى  1168عقدا موزعا (839 عقد مباني+ 329 عقد زراعة)،وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك. 

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من جانب اخر صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأنه الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ "التسوية" لعدد 209 موظفين بثلاث وحدات إدارية، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الدكتور صالح الشيخ إن الدراسة التي قام بها الجهاز انتهت إلى الموافقة على التسوية لعدد 163 موظفا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف و 27 موظفا بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، و 19 موظفا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
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