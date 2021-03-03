الموافقة على 29 طلب تقنين جديد على أراض أملاك الدولة في بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع 70 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام ،لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة،وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة .





وخلال الاجتماع تمت مناقشة 69 ملفا ما بين (34 طلبا جديدا+35 تظلما )،حيث تم قبول تظلم واحد والموافقة على 29 طلب تقنين جديدا ،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2303 طلبات ،فيما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة،في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 1168عقدا موزعا (839 عقد مباني+ 329 عقد زراعة)،وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.





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