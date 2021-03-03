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عضو بمجلس الشيوخ توضح أهمية وجود أبو الغيط رئيسًا لجامعة الدول العربية.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:45 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ، إن حزب حماة الوطن يتابع جميع الأحداث على الساحتين الداخلية والعربية، مؤكدة أنه كان يتابع تجديد الثقة  في  الدكتور أحمد أبو الغيط  أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية عن كثب.

وأضافت سماء سلميان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " : الدكتور أحمد أبو الغيط  تولي منصب أمانة جامعة الدول العربية في وقت بالغ الحساسية؛ وهذا نظرا اللي التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، مؤكدة أنه تعامل مع هذه التهديدات بحنكة كبيرة جدا .

وأوضحت سماء سليمان ، أبو الغيط ساعد جامعة الدول العربية في وضع حلول جذرية للتهديدات التي كانت تواجه المنطقة العربية وهذا ينعكس من خلال مؤتمراته المتتالية والاستثنائية.

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