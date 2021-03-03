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محافظات

فودة يلتقي وفد وزارة السياحة والآثار ومجموعة من المدونين لدعم وتنشيط السياحة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:14 م
صدى البلد
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفدًا من وزارة السياحة والآثار برئاسة المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام للمحافظة.

وضم الوفد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ ومجموعة من المدونين خلال قيامهم بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ، وسانت كاترين خلال الفترة من 3-4 مارس 2021 في إطار جهود الدولة لتنشيط ودعم السياحة.

ورحب محافظ جنوب سيناء بالوفد مثمنًا دور هذه المبادرات التي تلقي الضوء على المقاصد السياحية بالمحافظة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ضمن الترويج والتنشيط للسياحة وإبراز دور الدولة واهتمامها بالقطاع السياحي.

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فودة يلتقي وفد وزارة السياحة والآثار ومجموعة من المدونين لدعم وتنشيط السياحة
فودة يلتقي وفد وزارة السياحة والآثار ومجموعة من المدونين لدعم وتنشيط السياحة
فودة يلتقي وفد وزارة السياحة والآثار ومجموعة من المدونين لدعم وتنشيط السياحة
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