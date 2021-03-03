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رياضة

استجابة لتقرير اتحاد الطائرة.. وزارة الرياضة والأولمبية: مصر لن تشارك ببطولة إفريقيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:41 م
اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة
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ريهام بكير
وافقت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية على عدم سفر منتخبي الطائرة للناشئين والناشئات للكرة الطائرة للمشاركة في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للناشئين والناشئات بناء على ما ورد بالتقرير المقدم من الإتحاد المصرى للكرة الطائرة بشأن مشاركة المنتخبين فيها، والتى كان مقررا إقامتها في نيجيريا خلال الفترة من ١ إلى ٥ مارس الجارى، وذلك استجابة للتقرير الطبي المرفوع من الاتحاد واللجنة الطبية العليا بالوزارة، والذى كشف وجود 12  حالة إصابة بفيروس كورونا فى صفوف المنتخبين، وهو ما يحول دون مشاركتهما.

وكشف التقرير أيضا أنه في ضوء التقرير الطبي المشترك الصادر عن اللجنتين الطبيتين للوزارة واللجنة الأولمبية المصرية بشأن استحالة الانتظار لحين ثبوت سلبية المسحات الطبية للاعبين المصابين نظرًا للتوقيتات الزمنية المحددة للبطولة ونظرًا أيضًا لوجود قائمة من اللقاحات الطبية الإجبارية المطلوبة قبل السفر للبلد المضيف للبطولة والتي تتطلب ضرورة تحصين اللاعبين قبل المشاركة بخمسة عشر يومًا وهو ما يستحيل معه المشاركة من قبيل الحرص على صحة لاعبي المنتخبات المصرية والتي تمثل أولوية لدى الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصرى للكرة الطائرة.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة التقي بلاعبي المنتخبين الأسبوع الماضى لتحفيزهم قبل المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس للاطمئنان على استعداداتهم للبطولة ، وفور ورود معلومات الأسبوع الماضى عن وجود حالة إيجابية بين صفوف المنتخب ، وجه بإرسال فريقًا طبيًا مشتركًا من أعضاء اللجنة الطبية العليا بالوزارة واللجنة الطبية بالأوليمبية المصرية إلى منتخب مصر للكرة الطائرة (شباب وشابات) للكشف على جميع اللاعبين واللاعبات والتي تبين لها وجود 12 حالة إيجابية وهو الأمر الذى استحال معه المشاركة بالبطولة .
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