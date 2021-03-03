شاهد .. شاب يجري عملية ولادة قيصرية في حادثة غير مسبوقة

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية يعاني الشاب البالغ من العمر34 عامًا من السمنة المفرطة وكانت عملية إنقاذه صعبة جدًا حيث اضطر المسعفون إلى تحطيم أحد جدران منزله وحمله على رافعة.



واستغرقت عملية إخراج الألمانى مايكل ليبرجر من منزله إلى وصوله للمستشفي حوالي 6 ساعات بسبب وزنه الكبير وصعوبة حمله ونقله إلى المستشفى .



وأوضح رئيس عميلة إنقاذه، فولكر كلاين: «لم أشهد مثل عملية الإنقاذ هذه من قبل، مضيفًا أن الرجل كان ثقيلًا للغاية بحيث لا يمكن نقله في سيارة»، فيما قال أحد الجيران أنهم لم يروه خارج عتبة منزله منذ عامين.









ونقل الرجل الألماني وهو لا يحمل جنسية أمريكية كما شاع كثيرون عن طريق الإسعاف إلى المركز الطبي في مدينة سانت ماثيوز بالولايات المتحدة ليوقع بعد وصوله الأوراق المطلوبة.





ووفقًا لموقع « folkspaper » دخل الشاب بالخطأ إلى قسم النساء والولادة وخضع للتخدير، وقام الطبيب بإجراء العملية لكنه اكتشف أنه لا يوجد جنين ولا حتى رحم، لأن الشخص المخدر أمامه رجل أساسًا وليس امرأة.





ونبهت التقارير الطبية أن الأطباء حاولوا إجراء عملية قيصرية للشاب الصغير، مؤكدة أن الرجل رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات بقيمة 1.2 مليون دولار، بعد خضوعه خطأ للعملية.