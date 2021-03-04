أبطال مجهولون .. الفرق الطبية تتحدى الصعاب للوصول لأبعد طفل لتطعيمه في الإسماعيلية.. شاهد

على مدار 4 أيام الماضية، شهدت القري النائية بمحافظة الإسماعيلية ، جولات مكوكية، للمشاركين من الفرق الطبية المتنقلة بالصحة، للوصول إلي أبعد طفل مستهدف، في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2021، والتي شهدتها المحافظات، بداية من الأحد الماضي، رافضين الاستسلام لحواجز الطرق، ونقص الوقود، وانقطاع الكهرباء، وعدم توافر وسائل مواصلات، وغير ذلك من العوائق.





بدأت الفرق الطبية، رحلتها، بداية من الثامنة صباحا، يجوبون القري والنجوع والمراكز، بحوزتهم، صندوق "مبرد" بلاستيكي، للحفاظ علي سلامة اللقاح من الفساد، ينقسم الفريق الطبي الواحد بين موظف تسجيل وآخر لتطعيم الأطفال.





تنطلق الفرق الطبية المتنقلة، بعد تحميل كافة المستلزمات الضرورية، حاملين معهم الأمل وحلم الإنقاذ لآلاف الأطفال المستهدفين بالقري والنجوع والمراكز النائية، غير مباليين ببعد المسافات، مؤمنين فقد برسالتهم الإنسانية السامية ومهمتهم المنقذة للأرواح.





لم يتخاذل عضو في الفريق الطبي، للوصول إلي الأطفال المستحقين للتطعيم، لإنقاذهم من الاصابة بمرض شلل الاطفال.، بقري محافظة الإسماعيلية، النائية ، مثل قرية جلبانة بشرق قناة السويس، المنشية بالقنطرة غرب، كفر الشيخ عطية بالتل الكبير، الريش بالقصاصين، 113 بابو صوير، وغيرها.





يقول خالد محمد إسماعيل، إخصائي إعلام في مديرية الصحة بالإسماعيلية، أن الفرق الطبية المشاركة في حملات التطعيم، تختلف ما بين مراقب صحي، مشرفين، تمريض، رائدات ريفيات.





مشيرا إلي مواجهة بعض التحديات، مثل البعد الجغرافي لبعض القري والمراكز، بالاضافة إلي إنتشار فيروس كورونا، لافتا الي توجيه الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس القاتل، خاصة ، مضيفا أن التعليمات الوزارية الأخيرة، وجهت بإنطلاق الحملة من شقة لشقة، لضمان تحقيق المستهدف من الحملة الوقائية.





محمود عبد الله، واحدا من الأبطال المجهولون، بصحة الإسماعيلية، يرافقه إثنين آخرين من زملائه، للإنطلاق يوميا، لتطعيم الأطفال في قرية جلبانة بشرق قناة السويس، وهي إحدى القرى النائية، مؤكدا أن المهمة ليست بالسهلة.، ولكن فرحة الاهالي بتطعيم ابناءهم ، والدعاء للمشاركين بالحملة بالعافية ، كفيلة بتبديل الف شعور بالتعب والإجهاد في رحلة وصفها بالشاقة، في سبيل هدف سامي.، بالشعور بالسعادة والرضا



تقول أميرة محمد، أحد المشاركين بالحملة القومية للتطعيم ، أن الفرق الطبية المتنقلة، تحرص علي الوصول إلى الأطفال الذين لم يعد بإمكانهم الحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، لافتة الي مواجهة عدة تحديات، أبرزها عبورالمناطق الوعرة، والجبلية بغرب قناة السويس، ذهابًا وإيابا، للوصول إلى الأطفال المستحقين.





وفي أحد مراكز الاسماعيلية، تسلقت إخصائية طبية، ضمن الفرق المتحركة، جرار زراعي، للصعود إلي طفل كان برفقة أبيه العامل بأحد الأراضي الزراعية، لتطعيمه، في لمسة إنسانية تضاف إلي السجل الحافل للإخصائيات الصحيين بمحافظة الإسماعيلية.



