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رياضة

سجلوا 23 هدفا منذ رحيلهم.. معارو الزمالك يضعون باتشيكو فى ورطة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:40 م
معاروا الزمالك
معاروا الزمالك
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حسن العمدة
يعيش نادي الزمالك فى حالة من التخبط فى الدوري المصري وبطولة افريقيا وفقدانه نقاطا امام الفرق الصغيرة وكان اخرها ضياع ثلاث نقاط امام بطل السنغال فى دوري الابطال وسقوطه امام وادي دجلة سلبيا.

أما الشيء الغريب الذي يراه جمهور الزمالك ان معاري الفريق الذين رفض باتشيكو تواجدهم فى الفريق الابيض يفاجئون الجميع بتألق الرائع مع فرقهم فى الدوري المصري ومصطفي محمد فى الدوري التركي ، ونجحوا فى تسجيل 23 هدفا منذ رحيلهم عن جدران القلعة البيضاء .

ويقدم لكم صدي البلد أرقام معاري نادي الزمالك :


* مصطفى محمد

عرف مصطفي محمد نفسه امام جمهور جالطة سراي فى اول مباراه له وتمكن من تسجيل 6 أهداف فى 6 لقاءات فى جميع المسابقات.

* عمر السعيد

تألق عمر السعيد مع نادي الجونة حيث تمكن من إحراز 5 اهداف فى أربع مباريات فقط فى الدوري المصري .

* رزاق سيسيه

رفض المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ، عوده رزاق سيسيه الذي ينتهي عقده مع الزمالك فى الميركاتو الشتوي القادم ، ولكن أثبت سيسيه نفسه ونجح فى تسجيل 5 اهداف وتألقه المتواصل مع الاتحاد السكندري، مما ادي الي غضب الجمهور بانه له الحق فى التواجد مع الفريق .

* مصطفي فتحي

خطف إنظار مصطفي فتحي بعد تألقه مع سموحة حيث تمكن من احراز 5 اهداف فى 8 لقاءات فقط فى المسابقات المحلية .

* محمد اوناجم

فاجأ النجم المغربي باتشيكو بعد تألقه مع الوداد المغربي فى أول مشاركه له دوري أبطال افريقيا وتمكن من تسجيل هدف وصنع آخر .

* كريم بامبو 

احرز بامبو هدفا في 5 مباريات في الدوري والكأس.
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