إثيوبيا منفذة وليست فاعلة.. وزير سابق يعلق على أزمة سد النهضة.. فيديو

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا منفذة وليست فاعلة، موضحًا أن هناك دعما خارجيا يحرك إثيوبيا ضد مصر و السودان.
وأضاف الدكتور محمد نصر الدين علام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن إثيوبيا لا تمتلك الأموال لعمل مثل هذا المشروع.
ولفت إلى أن مصر و السودان تحاول الوصول إلى حل يرضى الجميع ولكن إثيوبيا تتعنت، وكشف عن نفاد صبر مصر و السودان.
وأشار إلى أن مصر تتحرك بشكل جيد، موضحا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ السودان يوم السبت المقبل تؤكد أن هناك تحركات جديدة.
وأوضح الدكتور محمد نصر الدين علام، أن مصر و السودان يد واحدة، ولن يجرؤ أحد أن يتحدى الدولتين، منوها إلى أن إثيوبيا تتحدث كثيرًا ولا تملك فعل أي شئ.